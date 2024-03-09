Galatasaray Ekmas: 95 - Darüşşafaka Lassa: 78 | MAÇ SONUCU Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Galatasaray Ekmas, 11'inci galibiyetini alırken; konuk ekip 12'nci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Galatasaray'da 17 sayı kaydeden Dee Bost oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.03.2024 - 23:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:35 facebook

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