Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Hırvat forvet ve pivot Marko Arapovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Marko Arapovic ile 2+8 aylık opsiyonlu sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Marko Arapovic'e, 'Galatasaray'a hoş geldin' der, sakatlıklardan uzak ve başarılı bir sezon dileriz." denildi.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda gümüş madalyaya uzanan Hırvatistan Milli Takımı'nın pivotu Franjo Arapovic'in oğlu olan 22 yaşındaki basketbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımlarında dünya ve Avrupa şampiyonlarında önemli başarılar elde etti.

Ülkesinin Cedevita Zagreb takımına 2014-2015 sezonunda transfer olan 2,07 metre boyundaki Arapovic, 2015-2016 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde 20 maçta 8 sayı, 4,2 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla mücadele etti. Aynı sezon Adriyatik Ligi'nde Sırbistan'ın Partizan takımıyla oynanan bir maçta sakatlanan Arapovic, uzun bir süre uzak kaldı.

Geçirdiği sakatlığın ardından basketbola geri dönen Hırvat basketbolcu, Galatasaray ile bir süredir deneme idmanlarına çıkıyordu.

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