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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda 2 koronavirüs vakası

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir oyuncu ve bir teknik ekip personelinde koronavirüse rastlandığı açıklandı

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Covid 19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda bir oyuncu kadromuzda, bir teknik ekibimizde olmak üzere iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip personelimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadır."

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