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        Galatasaray eski yıldızını istiyor

        Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Fransız oyuncu Sacha Boey'i tekrar istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:38
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        Galatasaray eski yıldızını istiyor!
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        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

        Sky Sports Almanya'nın haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında rekor bonservisle (30 milyon Euro) Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Haberin devamında; Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fransız sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini ancak Bavyera ekibinin de oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

        FRANSIZ TAKIMLARININ RADARINDA

        Galatasaray’ın son iki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Boey, Fransa’ya dönüşe sıcak bakıyor. Şu ana kadar somut bir teklif olmasa da Boey’in ismi Marsilya, Lyon ve Nice gibi kulüplere önerildi. Ayrıca Alman basınına göre Boey ile Premiler League ekiplerinin de ilgilendiği aktardıldı.

        13 MAÇTA FORMA GİYDİ

        Bundesliga'da sadece 13 maçta forma giyen Fransız sağ bek, iki asist katkısında bulundu ve toplamda 594 dakika forma giydi. Teknik direktör Vincent Kompany’nin kadrosunda kendine yer bulamayan Boey, formda olan Konrad Laimer’in gerisinde kaldı.

        Sacha Boey'in, Bayern Münih ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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