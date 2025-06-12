Galatasaray eski yıldızını istiyor!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; sarı kırmızılılar, devre arasında rekor bonservisle (30 milyon Euro) Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin devamında; Galatasaray'ın 24 yaşındaki Fransız sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini ancak Bavyera ekibinin de oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

FRANSIZ TAKIMLARININ RADARINDA Galatasaray’ın son iki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Boey, Fransa’ya dönüşe sıcak bakıyor. Şu ana kadar somut bir teklif olmasa da Boey’in ismi Marsilya, Lyon ve Nice gibi kulüplere önerildi. Ayrıca Alman basınına göre Boey ile Premiler League ekiplerinin de ilgilendiği aktardıldı.