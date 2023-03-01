Galatasaray, EuroCup Women'da yarı finalde!

AA / HABERTURK.COM

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, kazandığı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında İspanya temsilcisi Cadi La Seu'yu 75-65 yenerek yarı finale yükseldi.

Işıl Alben, Epiphanny Prince, Kamile Nacickaite, Azure Stevens ve Teaira McCowan beşiyle başlayan Galatasaray'da bu üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. McCowan 20 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Aija Jurjane 13 sayı, 4 ribaunt; Azura Stevens 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı.

Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan da 86-61 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, yarı finalde Umar Reyer Venezia (İtalya)-Elitzur Landco Ramla (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.