Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray - Eyüpspor maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, " Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 21 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Şampiyonluk yarışında yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, Eyüpspor karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, " Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Eyüpspor maçı 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY, LİGDE 9 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.
Son olarak 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken 8 gol yedi.
EYÜPSPOR'LA 4. RANDEVU
Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 25 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ikinci sezonunu geçiriyor.
İki takım geçen sezon Galatasaray'ın ev sahipliğinde yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda Eyüpspor'un sahasındaki maçı sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazanmıştı.
Bu sezonun ilk yarısındaki Eyüpspor'un ev sahipliğinde yapılan müsabakayı sarı-krımızılı ekip 2-0 kazanmıştı.
İşte muhtemel 11'ler:
Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Barış Alper, Icardi, Lang, Osimhen
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.