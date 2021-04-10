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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN - Spor Haberleri

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Oğulcan, Mostafa
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, 9'unda berabere kaldı ve 10'unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

TERİM VE DAVALA CEZALI

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamıyor. Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala'nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin bulunyor.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

SON 5 MAÇTA BİR GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

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