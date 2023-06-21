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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. Rakipleri mercek altına aldık

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Geçen sezonu Kauno Zalgiris'in önünde şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    1947 yılında kurulan ve tarihinin 10. şampiyonluğuna ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, 8 kez elemelerinde boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara kalamadı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerini geçemeyerek Konferans Ligi H Grubu'na kalan Zalgiris Vilnius, 5 puanla grubu son sırada tamamladı. Litvanya temsilcisi, tek galibiyetini Ermenistan'ın Pyunik takımına karşı elde etti.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Teknik direktörlüğünü 2021 yılından bu yana Kazak Vladimir Cheburin'in yaptığı yeşil-beyazlılar, Avrupa kulvarında bugüne kadar çıktıkları 93 maçta 29 galibiyet, 19 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    2023 sezonunda şu ana kadar 18 maç oynayan Zalgiris Vilnius, 37 puanla lider Penevezys'nin 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Litvanya ekibinin bu sezon en skorer ismi, 7 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı forvet Mathias Oyewusi oldu. İzlandalı Arni Vilhjalmsson ise 5 gol kaydetti.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    STRUGA'NIN İLK DEVLER LİGİ HEYECANI

    8 yıl önce kurulan ve 4 yıldır Kuzey Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele eden Struga, geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turunda elenen Makedon temsilcisinin en skorer ismi 18 golle Besart İbraimi oldu.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Arnavut teknik adam Shpetim Duro'nun çalıştırdığı Struga, maçlarını 800 kişilik Gradska Plaza Stadı'nda oynuyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    BEŞİKTAŞ

    DİNAMO BATUM, İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

    Dinamo Batum, geçen sezonu 2. sırada tamamladı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Gürcistan takımı Dinamo Batum, maçlarını 20 bin kapasiteli Batumi Stadı'nda oynuyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Yerel ligde 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Batum, lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Mavi-beyazlı ekip, Gürcistan liginde geçen sezonu 2. sırada tamamladı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    TİRAN, ARNAVUTLUK'UN EN TECRÜBELİ TAKIMI

    Tiran takımı Arnavutluk'tan Avrupa kupalarına en fazla katılan takım konumunda.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Maçlarını 9 bin 500 kapasiteli Selman Stermasi Stadı'nda yapan mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde 26 şampiyonluğu bulunuyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Tiran, Arnavutluk liginde geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdi.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    FENERBAHÇE

    LA FIORITA, SAN MARİNO LİGİNİ ÜÇÜNCÜ SIRADA BİTİRDİ

    UEFA takım sıralamasında 257. basamakta yer alan La Fiorita, geçtiğimiz sezon ligini 3. sırada tamamlayarak Avrupa'da oynamaya hak kazandı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Teknik direktörlüğünü Thomas Manfredini'nin yaptığı San Marino ekibi, mütevazı kadrosuyla dikkati çekiyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 800 bin avroluk takım bütçesine sahip La Fiorita, 27 yaş ortalamasına sahip.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    29 Kasım 2016 tarihinde kurulan kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosunda A Milli Takım seviyesinde 6 isme yer verdi.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    ZIMBRU EKİBİ DE LİGİNİ ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

    16 Mayıs 1947'de kurulan Moldova temsilcisi Zimbru'nın ise, yaklaşık 4 milyon avroluk bir takım bütçesi bulunuyor.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Teknik direktörlüğünü Lilian Popescu'nun yaptığı Zimbru, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamladı.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Zimbru, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Osmanlıspor ile eşleşmişti.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    İlk maçta Osmanlıspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Zimbru, deplasmanda ise rakibine 5-0 yenilmişti.
  • Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakiplerini tanıyalım

    Maçlarını 10 bin 400 kapasiteli Zimbru Stadı'nda oynayan Moldova temsilcisi, 25 yaş ortalamasıyla genç bir takım olarak dikkati çekiyor.

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