        TKBL Galatasaray Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u transfer etti!

        Galatasaray Sevgi Uzun'u transfer etti!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, flaş bir transfere imza atarak ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'in milli yıldızı Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı. Transferin 1 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 14:20 Güncelleme:
        G.Saray'a F.Bahçe'den flaş transfer!

        Galatasaray, kadın basketbolunda son yılların en flaş transferlerinden birine imza atarak Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u renklerine bağladı.

        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki milli guard ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

        Dev transferin 1 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

        A Milli Takım'ın da değişilmez isimlerinden olan Sevgi Uzun, son 3 yıldır Fenerbahçe'de forma giyiyordu.

        Sarı-kırmızılılar, tecrübeli guard ile hem hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi hem de genç oyunculara liderlik edecek bir ismi kadrosuna kazandırmayı hedefliyor.

        SEVGİ UZUN'UN KARİYERİ

        25 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan Sevgi Uzun, guard pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola Beşiktaş altyapısında başlayan Sevgi Uzun, ardından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarını giydikten sonra 2023'te yeniden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşayarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, 2018 yılından bu yana da A Milli Takım'da görev yapıyor. 2024'te Dallas Wings'e transfer olarak WNBA'de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu unvanını elde eden Sevgi, daha sonra ise Phoenix Mercury ve Chicago Sky'da forma giydi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kalp krizi geçirip dereye düştü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu. Bulunan kişinin kalp krizi geçirip dereye düştüğü tahmin ediliyor. (İHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması!
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Gürlek: Altaş'ın iadesini bekliyoruz
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu