Galatasaray, kadın basketbolunda son yılların en flaş transferlerinden birine imza atarak Fenerbahçe'den Sevgi Uzun'u renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki milli guard ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Dev transferin 1 Haziran'dan sonra resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

A Milli Takım'ın da değişilmez isimlerinden olan Sevgi Uzun, son 3 yıldır Fenerbahçe'de forma giyiyordu.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli guard ile hem hücum organizasyonlarını güçlendirmeyi hem de genç oyunculara liderlik edecek bir ismi kadrosuna kazandırmayı hedefliyor.

🦁 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sevgi Uzun’u renklerine bağladı! 🏀



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray, finallerin MVP'si olan Sevgi Uzun'u renklerine bağlamayı başardı. Fenerbahçe'nin de kendisine bir teklifi vardı ancak Galatasaray'ın teklifi 15-16 milyon TL civarında. 1… pic.twitter.com/J77jXMXhHC — HT Spor (@HTSpor) April 29, 2026

SEVGİ UZUN'UN KARİYERİ

25 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan Sevgi Uzun, guard pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola Beşiktaş altyapısında başlayan Sevgi Uzun, ardından Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Ormanspor ve BOTAŞ formalarını giydikten sonra 2023'te yeniden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de lig, kupa ve EuroLeague Women şampiyonlukları yaşayarak kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu, 2018 yılından bu yana da A Milli Takım'da görev yapıyor. 2024'te Dallas Wings'e transfer olarak WNBA'de forma giyen ikinci Türk kadın basketbolcu unvanını elde eden Sevgi, daha sonra ise Phoenix Mercury ve Chicago Sky'da forma giydi.