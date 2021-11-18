Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB derbisi hangi gün? Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne kad

Süper Lig'de 13. hafta yılın en çok merak edilen derbilerinden birine sahne olacak. İşte büyük bir heyecanla beklenen zorlu mücadeleyle ilgili son durum...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günün saat 19:00'da başlayacak ve mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN?

Localar ve 5 maçlık kombineler dışında kalan yaklaşık 45 bin bilet Salı günü satışa çıktı.

Günler öncesinden kulüp telefonları kilitlenirken, yöneticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bilet fiyatlarının 1250 lira ile 90 lira arasında olacağı öğrenildi.