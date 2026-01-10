Habertürk
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik!

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik!

        Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde gerilim tırmandı. Maça saatler kala stat çevresinde karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:55
        Derbi öncesi gerginlik!
        Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde karşı karşıya geleceği maç öncesi, Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde taraftar grupları arasında gerginlik yaşandı.

        Taraftar grupları arasında çıkan kavgada sarı lacivertliler ile sarı kırmızılılar arasında gerilim tırmandı. Birbirlerini kovalayan taraftarlara stat çevresinde bulunan güvenlik güçlerinden müdahale geldi.

        Stadyum çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, olayların büyümemesi için müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

        Gün Başlıyor - 8 Ocak 2026 (Yeni Yargı Paketi Olacak Mı?)

        "İsrail Suriye kırsalına bayrak çekti" Trump, Netanyahu'ya yeşil ışık yaktı. Türkiye ile Malezya arasında anlaşma imzalandı. Yeni Yargı Paketi olacak mı? Borsada manipülasyon soruşturması. En düşük emekli aylığı toplantısı. Adli emanet soygununda yeni görüntü. ABD'de Kilisede silahlı saldırı. Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu. Özgür Özel'den "İç Cephe" açıklaması. İran'da protestolar aralıksız sürüyor. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

