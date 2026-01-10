Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik!
Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinde gerilim tırmandı. Maça saatler kala stat çevresinde karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga eden Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlara güvenlik güçleri müdahale etti.
Stadyum çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, olayların büyümemesi için müdahalede bulunulduğu öğrenildi.