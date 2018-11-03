Derbi sonrasındaki kavga soyunma odasına da taştı!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelirken 2-2 biten maçın sonunda yumruklar konuştu! Soldado ve Belhanda arasında başlayan gerilim, diğer futbolcular ve tek heyetten bazı isimlerin de devreye girmesiyle büyüdü. Olayların soyunma odası koridorlarında da devam ettiği ve PFDK'ya sevk edilen isimlerin sayısının artacağı öğrenildi!