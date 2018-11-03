Maçın son dakikasında Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Soldado arasındaki gerilim bitiş düdüğü ile alev aldı. İkili kafa kafaya verince kulübedekiler de saha içine daldı.
Soldado rakibinin boynunu sıktı. Fenerbahçeli Jailson, koşarak olay yerine geldi ve Belhanda’ya sert bir tokat attı.
Bunun üzerine sahadaki futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, kavgaya yedek kulübesinde bulunan diğer oyuncular ile teknik heyetlerden bazı isimler de dahil oldu.
Selçuk İnan olayı ayırmaya çalışsada etkili olamadı. Galatasaraylı üç oyuncu Jailson’un etrafını sardı. Ndiaye, Jailson’un boğazını sıkıp, kafa attı.
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli futbolcu Skrtel ile birbirine girdi. Şaş da Skrtel’in boynuna sarıldı ve tekme attı.
En son Ndiaye’nin boğazına sarıldığı Fenerbahçeli Jailson, Gaatasaraylı futbolculardan kendisini kurtarıp, soyunma odasına doğru kaçmaya başladı.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından çıkan kavga sonucunda kartlar havada uçuşurken, itiş kakış soyunma odasında da devam etti.
Tıpkı sahada olduğu gibi soyunma odası koridorlarında da çok büyük bir kavga halkası oluşurken, adeta kim kime dum duma halinde itiş kakış dakikalarca sürdü.
Burada Semih Özsoy, Selahattin Baki ve Abdurrahim Albayrak gibi yöneticiler de olaya dahil olup kavgayı ayırmaya çalışmalarıyla takımlar soyunma odalarına dağıldı.
VAR'LA 3 KIRMIZI ÇIKTI
Derbi sonunda çıkan kavgayı VAR hakemleri incelemeye aldı. F.Bahçe’de Jailson ve Soldado, Galatasaray’dan da Ndiaye’ye kırmızı kart yazıldı.
Kaç maç ceza alacakları hafta içinde belli olacak ama sarı-lacivertlilerin Alanya, sarı-kırmızılı oyuncunun da Kayseri maçında forma giymeyeceği kesin. Belhanda ise sarı kart gördü.
CEZALAR ARTABİLİR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka sonucunda çıkan olayların ardından Soldado, Jailson, Ndiaye kırmızı kart görürken, temsilci raporları ve görüntülerle ceza alacak oyuncu sayısının artabileceği ve pek çok futbolcunun daha PFDK'ya sevkedilebileceği öğrenildi.
Ayrıca teknik heyet ve idari sorumluların da olaya karışmalarının tespiti halinde yine PFDK'ya sevkedilecekleri öğrenilirken, iki takıma da çok ağır faturaların çıkabileceği tahmin ediliyor.
Sadece sahada değil soyunma odasında da yaşanan olaylardan dolayı sevklerin olabileceği de öğrenildi.
Buradaki olaylar temsilciler takip ederken, raporlara yazılması halinde ekstra cezalar çıkabileceği öğrenildi.
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