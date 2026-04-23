Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi biletleri ne kadar?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade eden mücadele öncesinde Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve bilet fiyatları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen iki takım şampiyonluk maçına çıkacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi biletleri satışa çıktı mı? İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç öncesinde TFF, derbi tarihini duyurdu. Haftaya Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelip şampiyonluk yarışında iddiasını göstermek istiyor. Ev sahibi Galatasaray ise, sarı-lacivertliler karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar saaat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.
Premium: 55 bin lira
Delux: 54 bin lira
Lux: 52 bin lira
Classic: 50 bin lira
1. Kategori: 35 bin lira
2. Kategori: 30 bin lira
3. Kategori: 27 bin 500 lira
4. Kategori: 25 bin lira
5. Kategori: 22 bin 500 lira
6. Kategori: 20 bin lira
7. Kategori: 19 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 750 lira
11. Kategori: 2 bin 500 lira
RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
27.09.2020
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
28.09.2019
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
02.11.2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
22.10.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
23.04.2017
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
13.04.2016
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.