        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade eden mücadele öncesinde Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve bilet fiyatları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen iki takım şampiyonluk maçına çıkacak. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi biletleri satışa çıktı mı? İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 22:32
        1

        Galatasaray - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç öncesinde TFF, derbi tarihini duyurdu. Haftaya Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galip gelip şampiyonluk yarışında iddiasını göstermek istiyor. Ev sahibi Galatasaray ise, sarı-lacivertliler karşısında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar saaat 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Rams Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.

        Premium: 55 bin lira

        Delux: 54 bin lira

        Lux: 52 bin lira

        Classic: 50 bin lira

        1. Kategori: 35 bin lira

        2. Kategori: 30 bin lira

        3. Kategori: 27 bin 500 lira

        4. Kategori: 25 bin lira

        5. Kategori: 22 bin 500 lira

        6. Kategori: 20 bin lira

        7. Kategori: 19 bin lira

        8. Kategori: 12 bin lira

        9. Kategori: 10 bin lira

        10. Kategori: 2 bin 750 lira

        11. Kategori: 2 bin 500 lira

        5

        RAMS Park'ta oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

        24.02.2025

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        19.05.2024

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        04.06.2023

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

        21.11.2021

        Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        27.09.2020

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        28.09.2019

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        02.11.2018

        Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

        22.10.2017

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        23.04.2017

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        13.04.2016

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        6

        DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

