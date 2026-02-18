Galatasaray futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı!
Galatasaraylı futbolcular, Juventus maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Juventus’u ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakada 5-2’lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.
Kale arkasında bulunan kuzey tribününe karşı kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı.