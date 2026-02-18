Canlı
        Galatasaray futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı!

        Galatasaray futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı!

        Galatasaraylı futbolcular, Juventus maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 00:20 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:20
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı İtalyan ekibi Juventus’u ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakada 5-2’lik skorla mağlup etti.

        Sarı-kırmızılı futbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarıyla kutladı.

        Kale arkasında bulunan kuzey tribününe karşı kol kola giren futbolcular, taraftarlarla birlikte marşlar söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı.

        Ayrıca maçta iki gol atan Hollandalı futbolcu Noa Lang da sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

