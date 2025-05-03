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        Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü!

        Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla üst üste 6. maçından galip ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 21:32 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:32
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        Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü!
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü.

        Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.

        Aslan, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

        Cimbom, ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

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