Galatasaray evinde son 13 maçta kaybetmedi
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.