        Galatasaray Gençlerbirliği Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final)

        Galatasaray Gençlerbirliği Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Süper Lig'in lideri Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe derbisi öncesi bu maçı kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Galatasaray Gençlerbirliği Maçı

        Galatasaray evinde son 13 maçta kaybetmedi

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.

        Galatasaray Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

        Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Yunus, Lang, Icardi.

        Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Bashiru, Traore, Cihan, Varesanovic, Metehan, Niang.

        Galatasaray Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

