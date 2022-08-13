STAT: Nef Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.
Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önünde... Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.
Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.
15. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.
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