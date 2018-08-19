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Galatasaray - Göztepe | CANLI YAYIN

Galatasaray - Göztepe maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. İşte Galatasaray - Göztepe maçının tüm detaylar

19 Ağustos 2018 Pazar, 20:42:42 | Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. 

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden son şampiyon Galatasaray, Göztepe karşısında da 3 puan alarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Göztepe ise ilk haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY - GÖZTEPE

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

EVİNİN KRALI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Ligde son olarak 2016-2017 sezonunun 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 müsabakayı kaybetmedi. 2016-2017 sezonunda iç sahadaki son 2 maçını kazanan Galatasaray, 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda 17 müsabakada 16 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

99 GÜN SONRA SAHASINDA 

Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmıştı.

53. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya geliyor... İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 28'ini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 78-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, İstanbul'da 3-1, şampiyonluk turu attığı İzmir'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 41, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 11 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 9'unu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

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