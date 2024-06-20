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        Haberler Dış Yazar Galatasaray hangi yılda kuruldu, Galatasaray'ın tarihçesi nedir?

        Galatasaray hangi yılda kuruldu, Galatasaray'ın tarihçesi nedir?

        Popüler Türk spor kulüpleri arasında yer alan Galatasaray'ın hangi yıl kurulduğu merak ediliyor. Kuruluş tarihi ve hikâyesiyle yoğun araştırma konusu olan Galatasaray, tarihe adını damgalamış ve kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Peki Galatasaray hangi yıl kuruldu? İşte merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:25
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        Galatasaray hangi yılda kuruldu?
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        GALATASARAY’IN TARİHÇESİ

        Galatasaray’ın tarihçesi Türkiye’deki popüler spor kulüplerinden biri olması nedeniyle sıkça merak edilir. Türk Spor Tarihi’ndeki yerini Galatasaray Lisesi’nden alarak öncü alan kulübün eski adı Mektebi Sultani olan bu liseyle arasında yadsınmayacak bir bağ vardır. Galatasaray Lisesi, devlet adamı yetiştirme maksadıyla II. Beyazıt tarafından 1481'de kurulur. Adını ise kurulduğu bölgeden alır. Söz konusu okul, bu dönemde “Galata Sarayı” olarak bilinir.

        Okulun modern konumuna ulaşması, 1 Eylül 1868 tarihine tekabül eder. Bu dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’dir. Okul, yeniden yapılandırılır ve ülkemizde gerçek anlamda ilk sportif çalışmaların başlaması da bu dönemle doğar. Okulda Beden Eğitimi dersi, jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından verilmeye başlanır. Bu atılım, Türk tarihi için bir devrim niteliğindedir. Curel, modern aletleri kullanarak çalıştırdığı öğrencilerin sportif becerilerinin gelişmesine katkıda bulunurken onlar için idman bayramı da düzenler. 1870’de Kağıthane’de düzenlenen bayramda başarı gösteren sporcuların madalya kazanması söz konusudur. Ayrıca etkinlik bitiminde öğrencilere “kuzulu pilav” ikramı da yapılır. Söz konusu etkinlik, sonraki yıllardaki bayram geleneklerini başlatır.

        Curel’den sonra Signor Martinetti, M. Moiroux ve Stangali gibi yabancı hocalar görevi devralarak atletizm ve jimnastiğin yanı sıra farklı branşları da öne sürerler. Bunlar; kürek, yüzme ve aletli jimnastiktir. Söz konusu girişimler meyvesini çok geçmeden verir ve Türk Spor Tarihi’nde adından söz ettiren Binbaşı Mazhar Kazancı, Faik Üstünidman, Ahmet Robenson kardeşler ve Abdurrahman kardeşler gibi birçok isim ortaya çıkar. Bu insanlar, Galatasaray Lisesi’nde görev aldıkları yıllarda izcilik, hokey ve tenis gibi spor branşlarının eğitimini vererek yaygınlaşmasına katkıda bulunurlar.

        Faik Üstünidman’ın katkılarıyla öğrencilerin futbolla tanışması sağlanır. Ancak oynanan futbol oyununun o dönemde bir kör dövüşünden farklı olmadığı fikri yaygındır. Kural tanımayan bir koşuşturma olarak görülen futbol, tüm bu görüşlere rağmen yaygınlaşır ve sevilir. 1091’de İstanbul’da yaşayan James Lafontaine ve Horace Armitage ise İngiliz ve Rum oyunculardan oluşan Kadıköy Futbol Kulübü'nü kurarlar. Sonrasında 1903’te İngilizler bir anlaşmazlık sonucu takımdan ayrılarak İstanbul Futbol Birliği’ni oluştururlar. Bugünkü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yerinde olan "Union Club-İttihat Spor" sahasında düzenli olarak karşılaşmalar düzenlenir.

        Yabancı ve azınlık takımların gerçekleştirdiği ilk futbol karşılaşmaları, Galatasaray Lisesi öğrencilerini çok üzdüğünden öğrenciler kendi takımlarını kurmaya karar verir. Artık öğrencilerin amacı, kendi futbol kulüplerini kurarak çok sevdikleri futbol ile yabancılarla boy ölçüşmek olur.

        GALATASARAY NE ZAMAN KURULDU?

        Bu noktada aklınızdan “Galatasaray ne zaman kuruldu?” sorusu geçiyor olabilir. Galatasaray Spor Kulübü, Türk tarihinin en eski ve başarı yakalamış spor kulüpleri arasındadır. Bu nedenle de kuruluş tarihi çok fazla merak edilir. Söz konusu spor kulübü, İstanbul’da 1905 yılında kurulmuştur. Takımın kurucuları ise Galatasaray Lisesi öğrencileridir.

        1905’te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan futbol kulübünün ilk başkanı da Ali Sami Yen’dir. Galatasaray, ilk etapta futbol dalında faaliyet gösterir. Sarı kırmızı olarak belirlenen kulüp renkleri bugün hâlâ kullanılan kırmızı ve sarıdır. Takım, ilk maçını İstanbul’daki yerel takımlar ile beraber oynar. Sonrasında Galatasaray, kısa bir süre içinde şehrin en önemli futbol kulüpleri arasına girmeyi başarır.

        1923 – 1959 tarihleri arasında takımın ilk başarılarından söz edilmeye başlanır. Cumhuriyet’in ilanından sonraya tekabül eden bu sürede kulüp, İstanbul Ligi’nde söz sahibi olarak 1924’te Türkiye Futbol Şampiyonası’nda birinci şampiyon olur. Söz konusu dönemde Galatasaray, aynı zamanda yerel turnuva başarılarına da imza atar.

        TAKIMIN ALTIN DÖNEMLERİ

        Galatasaray için “Altın Dönem” olarak nitelendirilen 1980 – 1990 tarihleri arası, bilhassa teknik direktör Mustafa Denizli ve Fatih Terim yönetiminde birçok başarı yakalar. 1999- 2000 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Kupası’nı kazanır ve uluslararası alanda da adını altın harflerle tarihe yazdırır. Yine aynı yıl, UEFA Süper Kupa’yı kazanan Galatasaray, söz konusu sezonda kendi adına büyük bir başarı yazar.

        GALATASARAY’IN BAŞARILARI

        Süper Lig;

        1962-1963

        1968-1969

        1970-1971

        1971-1972

        1972-1973

        1986-1987

        1987-1988

        1992-1993

        1993-1994

        1996-1997

        1997-1998

        1998-1999

        1999-2000

        2001-2002

        2005-2006

        2007-2008

        2011-2012

        2012-2013

        2014-2015

        2017-2018

        Türkiye Kupası;

        1962-1963

        1963-1964

        1964-1965

        1965-1966

        1972-1973

        1975-1976

        1981-1982

        1984-1985

        1990-1991

        1992-1993

        1995-1996

        1998-1999

        1999-2000

        2004-2005

        2013-2014

        2014-2015

        2015-2016

        2018-2019

        Türkiye Süper Kupa;

        • 1966
        • 1969
        • 1972
        • 1987
        • 1988
        • 1991
        • 1993
        • 1996
        • 1997
        • 2012
        • 2013
        • 2015
        • 2016
        • 2019
        • 2020
        • 2022

        GALATASARAY’IN İLK BAŞKANI ALİ SAMİ YEN KİMDİR?

        1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları öncülüğünde kurulmuş kulübün ilk başkanı Ali Sami Yen olarak bilinir. Kulübün kurucuları arasında yer alan Yen, kulübün kuruluş aşamalarının yanı sıra gelişiminde de büyük rol oynayan isimdir. Takının kırmızı ve sarı renkleri benimsemesinde öncülük ettiği bilinir. Ayrıca kulübün ilk tüzüğünün hazırlanması konusuna da öncülük yapan isim kendisidir. Kurucu üyelerin sıralaması ise aşağıdaki gibidir;

        • Ali Sami Yen,
        • Asım Sonumut
        • Emin Bülend Serdaroğlu
        • Celal İbrahim
        • Bekir Sıtkı Bircan
        • Reşat Şirvanizade
        • Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        • Abidin Daver

        Takımın kuruluş amacı, İngilizler gibi toplu şekilde futbol oynamaktır. Ayrıca takım, kurulurken ayrı bir renge sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek gibi amaçlarla da kurulmuştur. Galatasaray Spor Kulübü’nün takma adı ise “Cimbom Avrupa Fatihi Kupa Beyi Aslanlar Sarı-Kırmızılılar” şeklindedir.

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