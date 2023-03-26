Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi

Galatasaray, dostluk maçında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Karabağ ile Galatasaray orasında oynanan mücadeleyi 60 bin civarında taraftar izledi. Öte yandan mücadelenin tüm geliri Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Galatasaray, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetti.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis ile 87. dakikada penatıldan Mauro İcardi kaydetti. 
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Karabağ'ın golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. 
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    "Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

    Karşılaşmadan kareler...
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti
  • Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi - GS Karabağ maç özeti

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.