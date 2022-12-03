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Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

Galatasaray - Rayo Vallecano maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Galatasaray hazırlık maçında konuk ettiği İspanya'nın Rayo Vallecano takımına yenildi

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  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği İspanya'nın Rayo Vallecano takımına 1-0 yenildi.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    12. dakikada ev sahibi Galatasaray, etkili bir atak geliştirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün'ün kalecinin üzerinden aşırıp kaleye yönlendirdiği top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    14. dakikada bu kez Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahası içine katetti. Defans oyuncusunu çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın sol çizgiden sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Dimitrievski, topu zorlukla çeldi.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    16. dakikada ceza yayı önünde Gomis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mata kullandı. Bu oyuncunun sol ayağıyla plasesinde, top yan direğin çok yakınından dışarı çıktı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    34. dakikada konuk ekibin golü geldi. Ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Martin'in sol ayağıyla sert şutunda, yakın köşede üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    51. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Metehan Baltacı'nın sağ ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Karşılaşma, konuk ekip Rayo Vallecano'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Öte yandan, daha önce Galatasaray'da oynayan Rayo Vallecano'nun Kolombiyalı oyuncusu Radamel Falcao, maç öncesi Nef Stadı'nda seyirciyi selamlayıp forma imzaladı.
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Stat: Nef

    Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Mehmet Emin Tuğral
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 82 Almazbekov), Metehan Baltacı (Dk. 88 Ali Yeşilyurt), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 66 Emin Bayram), Van Aanholt, Özgür Baran Aksaka (Dk. 67 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 88 Efe Akman), Yunus Akgün (Dk. 82 Baran Demiroğlu), Barış Alper Yılmaz, Mata (Dk. 67 Yusuf Demir), Gomis (Dk. 67 Boey)
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Rayo Vallecano: Dimitrievski (Dk. 46 Diego Lopez), Balliu (Dk. 63 Hernandez), Lejeune, Suarez, Chavarria (Dk. 64 Francisco Garcia), Valentin (Dk. 64 Pozo), Unai Lopez (Dk. 46 Comesana), Alvaro Garcia (Dk. 63 Bebe), Martin (Dk. 46 Palazon), Trejo (Dk. 49 Nteka), Camello (Dk. 46 Tomas)
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

    Gol: Dk. 34 Martin (Rayo Vallecano)
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi
  • Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya yenildi

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