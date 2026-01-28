Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek - Voleybol Haberleri

        Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek

        Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 28.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:12
        Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında iki Türk ekibi Galatasaray HDI Sigorta, ile Halkbank karşılaşacak.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ve Yavuz Akdemir hakem ikilisi yönetecek.

        B Grubu'ndaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

        Başkent ekibi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

        Grupta iki takımın karşılaştığı ilk maçı Halkbank 3-2 kazandı.

