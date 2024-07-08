Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."