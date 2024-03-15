Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool karşısında hezimete uğradı!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Liverpool, Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ı gole boğdu. Çekya temsilcisi iki maçta kalesinde 11 gol gördü ve Avrupa'ya veda etti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 6-1 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi.
HEZİMETİ YAŞADI
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Epet Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.