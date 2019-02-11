Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) ekiplerle karşılaştırıldığında, iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'dan sonra en uzun yenilmezlik serisine sahip takım durumunda bulunuyor.
Trabzonspor galibiyetiyle namağlup serisini 30 maça çıkartan Galatasaray, bu performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının önünde yer aldı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
646 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Galatasaray, iç sahada 646 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi.
Ligde evindeki son yenilgisini 6 Mayıs 2017'de yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu mağlubiyetin ardından taraftarı önünde rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.
Galatasaray, evinde yenilmediği 30 müsabakada 81 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.
LİVERPOOL'UN SERİSİ 34 MAÇ
İngiliz ekibi Liverpool, sahasında son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, 23 Nisan 2017'de Crystal Palace'a 2-1 yenildiği müsabakanın ardından sahasında çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.
İngiliz temsilcisi, evindeki son 34 müsabakadan 24 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı.
DİĞER LİGLERDE UZUN SERİ YOK
Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya liglerinde takımların iç sahada uzun süreli yenilmezlik serisi bulunmuyor.
İtalya Serie A'da Napoli sahasındaki son 17, Juventus da evindeki son 14 müsabakada rakiplerine yenilmedi.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain iç sahada 12, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ise Borussia Dortmund da 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip.
İspanya La Liga'da ise Sevilla ile Leganes dokuzar karşılaşmayla sahalarında en uzun süredir yenilmeyen takımlar olarak öne çıkıyor.
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