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Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Lucas Torreira gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir iddia geldi! İtalyan basınına göre Tottenham'da kiralık olan Dejan Kulusevski, Juventus'a dönmeyi düşünmüyor! Kulusevski'nin adı Galatasaray ile anılıyor

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  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Geçtiğimiz sezon yaptığı yıldız transferleriyle büyük ses getiren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

     
  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Bianconeranews'in haberine göre; Galatasaray'ın Juventus'un gözden çıkardığı Kulusevski'yi kadrosuna katabileceği ifade edildi.

     
  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Sporx'in aktardığına göre Şampiyonlar Ligi için ciddi bir planlama içinde olan sarı kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncu için kiralık formulü üzerinde durduğu aktarıldı.
  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Tottenham'da kiralık oynayan İsveçli oyuncunun Juventus'a geri dönmeyeceği belirtilirken, Galatasaray'ın transfer olma olasılığının yüksek olduğu yazıldı.

     
  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Premier Lig ekibiyle bu sezon 56 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol ve 16 asist yaptı. 
  • Galatasaray için Dejan Kulusevski iddiası!

    Oyuncunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor.

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