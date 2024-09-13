Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması!

"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... Bir Icardi'miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11'de fırsat bulamayanlardı."