Türk Telekom Stadı’nın çatısına güneş enerjisi panelleri taktırarak ilerleyen yıllarda kendi elektriğini kendisi üretmek için dev bir adım atan Galatasaray’ın Enerjisa ile yaptığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre; TT Stadı’nın yıllık enerji gideri 7 milyon TL’yi buluyor. Pandemi döneminde ise faturanın 5.5 milyon TL’ye kadar düştüğü öğrenildi. Kurulacak panelleri ilk 10 yılda Enerjisa işletecek… Sonraki 15 yıl için ise işletme hakkı Cimbom'un eline geçecek.

Enerjisa mülkiyet hakkını kulübe devrederken ilk 10 yıl boyunca işletme hakkına sahip olacak. Sarı-Kırmızılı kulüp de bugün dışarıya ödediği enerji kullanım faturasını bu süre zarfında Enerjisa’ya ödeyecek. Ayrıca bakım, onarım ve işletme giderine de kulüp karışmayacak. 10 yılın sonunda ise şirketin işletme hakkı bitecek ve panellerin kullanım hakkı Galatasaray’a geçecek.

FATURASI %63 AZALACAK

2032 yılında işletme hakkını devralacak olan Galatasaray, sonraki 15 yıl boyunca ise bugün ödediği 7 milyon TL’nin yüzde 63’ünü tasarruf ederek sadece yüzde 37’lik enerji açığını TEDAŞ’tan tedarik edecek. Günümüzün faturalandırmasına göre statta elektriğe her sene ortalama 7 milyon TL para ödeyen Galatasaray, 2032 yılı itibariyle bugünün parasıyla 4 milyon 410 bin TL tasarruf etmiş olacak.

PROJE 1 SENE SONRA TAMAMLANACAK

TT Stadı’ndaki fizibilite çalışmalarını tamamlayan Enerjisa, kısa süre içerisinde güneş enerjisi panellerini çatıya monte etmeye başlayacak. Yaklaşık 1 yıl sonra hizmete girmesi beklenen proje için Enerjisa 20 milyon TL harcayacak ve tüm işletme masraflarını da karşılayacak.

TÜZÜĞE TAKILMIYOR

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin yaptığı bu anlaşmanın tüzüğe takıldığı da iddia edildi. 145. maddeye göre taşınmazlar üzerinde alınacak bir yatırım kararının yönetim tarafından genel kurula getirilmesi gerektiği muhalefet kanadında konuşuluyor. Ancak alınan bilgiye göre, seçimden sonra Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda bu tip yetkileri alan Cengiz yönetiminin, 145. maddeye takılmadığı ifade edildi.