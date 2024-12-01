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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ile Eyüpspor ilk randevuda: Metehan üçüncü kez 11'de! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Eyüpspor ilk randevuda: Metehan üçüncü kez 11'de!

        Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı. Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi. Ayrıca, karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:34
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        Galatasaray'da Metehan üçüncü kez 11'de!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

        Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Roland Sallai ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

        Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi ile Efe Akman yer aldı.

        Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 kaldıkları maçın ilk 11'inden 2 futbolcuyu değiştirdi. Buruk, AZ Alkmaar müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Victor Nelsson ile Michy Batshuayi'yi yedeğe çekti.

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        Buruk, UEFA listesinde yer almadığı için AZ Alkmaar maçında oynatamadığı Sallai ile Hollanda temsilcisi karşısında devre arasında oyuna girdikten sonra iyi performans sergileyen Metehan'ı ilk 11'de görevlendirdi.

        METEHAN, ÜÇÜNCÜ KEZ İLK 11'DE

        Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

        Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.

        Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

        TORREIRA'YA 100. MAÇ PLAKETİ

        Galatasaray formasıyla 100 resmi maça çıkan Lucas Torreira'ya plaket verildi.

        Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

        Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

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        ARDA TURAN, SEYRANTEPE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELDİ

        Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.

        Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.

        Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

        İLK RANDEVU

        Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.

        Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

        KAHRAMANMARAŞ'TAN GELEN DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

        Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesindeki seremoniye Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukları çıkardı.

        6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi.

        Hafta sonunda İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılan ve moral bulan çocuklar, Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasını da RAMS Park'ta izledi. Sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocukları futbolcularla maç öncesi seremonisine çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.

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