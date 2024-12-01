Galatasaray ile Eyüpspor ilk randevuda: Metehan üçüncü kez 11'de!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan AZ Alkmaar mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Roland Sallai ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi ile Efe Akman yer aldı.

Torreira'ya bu başarısından dolayı maç öncesi başkan Dursun Özbek tarafından plaket ve arkasında "100" yazan forma takdim edildi.

Transfer olduğundan beri takımın değişmezlerinden olan Uruguaylı orta saha oyuncusu, hafta içindeki AZ Alkmaar maçıyla 100. kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti.

Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Buruk, UEFA listesinde yer almadığı için AZ Alkmaar maçında oynatamadığı Sallai ile Hollanda temsilcisi karşısında devre arasında oyuna girdikten sonra iyi performans sergileyen Metehan'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 kaldıkları maçın ilk 11'inden 2 futbolcuyu değiştirdi. Buruk, AZ Alkmaar müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan Victor Nelsson ile Michy Batshuayi'yi yedeğe çekti.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.

İLK RANDEVU

Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

KAHRAMANMARAŞ'TAN GELEN DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesindeki seremoniye Kahramanmaraş'tan gelen depremzede çocukları çıkardı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi.

Hafta sonunda İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılan ve moral bulan çocuklar, Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasını da RAMS Park'ta izledi. Sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocukları futbolcularla maç öncesi seremonisine çıkartarak unutulmaz bir an yaşattı.