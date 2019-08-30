Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçını konuk ekip 3-2 kazanırken mücadelede Galatasaray'ın iki golü geçersiz sayıldı.
Galatasaray'ın 59. dakikada geliştirdiği atakta Sofiane Feghouli, Kayserispor'un ceza yayı üzerinden şutunu çekti, kaleci Lung'dan dönen vuruşta Ryan Babel, topu ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, önce pozisyonun gol olduğuna kanaat getirdi ancak sonrasında VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
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