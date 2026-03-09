Canlı
        Galatasaray'ın derbi zaferinin perde arkası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın derbi zaferinin perde arkası!

        Beşiktaş engelini kayıpsız geçen Galatasaray, şampiyonluk yolundaki son 9 haftalık viraja büyük bir moralle ve avantajla giriyor. Derbi galibiyetinin arka planında, Kemerburgaz tesislerinde ilmek ilmek işlenen özel bir hazırlık süreci yatıyor.

        Giriş: 09.03.2026 - 11:49
        Derbi zaferinin perde arkası!

        Okan Buruk döneminde daha önce de kamp kararı almayan Galatasaray bu ritüelini yine bozmadı. Alanya'da rotasyon yapılırken forma süresi az olan futbolcular ritim bulma şansı buldu.

        İstanbul'a döner dönmez Kemerburgaz dış dünyaya kapatıldı, Başkan Dursun Aydın Özbek ve futboldan sorumlu yönetici Abdullah Kavukcu dışında tesise giriş çıkışlar kapatıldı.

        Başkan Dursun Özbek, hazırlık sürecinde takımı yalnız bırakmayarak motivasyonu en üst seviyeye çıkardı. Sık sık tesisleri ziyaret eden Özbek, Tüpraş Stadyumu'ndan 1-0’lık zaferle dönen oyuncuları Kemerburgaz’da karşıladı. Başkan, bu kritik galibiyeti 1.5 milyon Euro tutarındaki primle taçlandırdı.

        TÜM ENERJİSİNİ DERBİYE VERDİ

        Takvimde hem Beşiktaş hem de Liverpool gibi dev maçlar olmasına rağmen, sarı-kırmızılı ekip tüm enerjisini derbiye kanalize etti.

        Özellikle Lucas Torreira, Victor Osimhen, Leroy Sane, Uğurcan Çakır ve diğer yıldızlar, hafta boyunca sadece Beşiktaş’ı düşünerek sahaya çıktı. Bu odaklanma, galibiyetin ilk kıvılcımı oldu.

        Derbinin kritik önemini bilen teknik direktör Okan Buruk rakibini adeta ezberledi. Orta sahayı kalabalık tutarak Beşiktaş’ın oyun kurucuları Asllani ve Orkun’u kilitledi. Savunmada ise Beşiktaş'ın gol silahı Oh'a Abdülkerim'le yakın markaj uygulandı; nefes aldırmayarak rakibin hücum hattını tamamen etkisiz hale getirdi.

