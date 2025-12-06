Habertürk
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Monaco deplasmanda mağlup oldu!

        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Monaco deplasmanda mağlup oldu!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1'de Brest'e 1-0 yenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 00:38 Güncelleme: 06.12.2025 - 00:38
        Monaco, deplasmanda mağlup oldu!
        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.

        Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı. Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.

        Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

