Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Necati Ateş, Selçuk İnan Albert Riera'nın mevki antrenörü; Hakan Balta'nın ise idari direktör olarak görev yapacağını duyurdu.
Levent Şahin ile Ümit Davala'nın antrenör olarak göreve devam ettikleri açıklandı.
Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Necati Ateş, Selçuk İnan Albert Riera'nın mevki antrenörü; Hakan Balta'nın ise idari direktör olarak görev yapacağını duyurdu.
Levent Şahin ile Ümit Davala'nın antrenör olarak göreve devam ettikleri açıklandı.
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