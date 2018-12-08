Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından Eren Derdiyok'a sarılan ancak beklediği performansı göremeyen ve santrfor arayışlarına başlayan Galatasaray, Demba Ba için harekete geçmişti. Sarı-kırmızılıların gündemine Fatih Teirm'in de onay verdiği Senegalli yıldızın dışında iki yıldız isim daha geldi. Menajerler Benfica'nın elden çıkarmak istediği Facundo Ferreyra ve Atletico Madrid'de beklentilerin uzağında kalan Nikola Kalinic'i Galatasaray'a önerdi. Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyu da takibe aldığı bildirildi.

Bu sezon transfer olduğu Benfica'da Jonas, Seferovic ve Castillo gibi isimlerin gerisinde kalan 27 yaşındaki futbolcu, son haftalarda kadroya dahi alınmamaya başladı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre yaklaşık 3 milyon Euro yıllık ücretiyle takımın en yüksek kazanan oyuncularından olan Ferreyra, Benfica yönetimi tarafından gözden çıkarıldı! Portekiz ekibinin Arjantinli futbolcuyu ocak ayında kiralık olarak göndereceği belirtildi.

DİĞER İSİM KALINIC!

İtalya'da Fiorentina formasıyla fırtına gibi esmesine rağmen Milan'da beklentileri tam olarak karşılayamayan ve bu yaz transfer olduğu Atletico Madrid'te de gözden düşen Nikola Kalinic de Galatasaray'a önerilen diğer bir isim. Celta Vigo'da 12 maçta 7 gol atan ve 4 asist üreten Maxi Gomez'i gözüne kestiren Atletico Madrid'in önünde maaş probleminin olduğu belirtildi. 293 milyon Euro'luk harcamasıyla bütçesinin üzerine çıkan Atletico Madrid'in Nikola Kalinic için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Bu sezon 7'si La Liga olmak üzere 11 maça çıkan Hırvat santrfor, bu mücadelelerin sadece 1'inde rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu yaz 14,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın yolunu tutan 30 yaşındaki golcünün 2021'e kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunuyor.

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