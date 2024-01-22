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        Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz! Oynamadığı 3 mevki kaldı

        Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın adeta jokeri oldu. Okan Buruk tarafından geçen sezondan bu yana 6 farklı mevkide görevlendirilen 23 yaşındaki futbolcu, sadece 3 bölgede oynamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:46
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        Galatasaray'ın 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği ve asıl mevkisi sol açık olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü.

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        23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un ihtiyaç duyduğu birçok mevkide ilk tercihi oldu.

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        Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında Zaha'nın Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yapan Barış, takımının en iyileri arasında yer aldı. Bordo-mavili ekibe karşı sağ kanatta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde ilk kez skora katkı yaptı.

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        Okan Buruk'un sol bekte forma giyen Kaan Ayhan'ı 77. dakikada oyundan çıkarmasının ardından Barış Alper Yılmaz, kalan dakikalarda bu bölgede mücadele etti.

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        Milli oyuncu, bu sezon Lig'de cezalı olduğu Siltaş Yapı Sivasspor maçı dışında tüm kulvarlardaki 33 maçta süre aldı. Bu maçların 16'sında ilk 11'de sahaya çıkan Barış Alper, 17 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

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        SADECE KALE, STOPER VE MERKEZ ORTA SAHA KALDI!

        Genç oyuncu bu sezon 5 farklı mevkide forma giyerek sıra dışı bir profil sergiledi.

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        Barış, şans bulduğu maçlarda 16 kez sağ kanatta görev yaptı. Okan Buruk'un 7 kez sol kanatta şans verdiği başarılı futbolcu, 7 defa da sol bekte mücadele etti. Okan Buruk milli oyuncuyu Avrupa'da 2-2 biten Kopenhag ve Zalgiris maçlarında da santrfor pozisyonunda sahaya sürdü. Barış Alper Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yendikleri ve 1 gol attığı maçta da sağ bekte oynadı.

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        Geçen sezonun son maçı olan Fenerbahçe derbisinde ise forvet arkasında görev yapan Barış Alper, böylece kale, stoper ve merkez orta saha dışında tüm mevkilerde oynamış oldu.

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