Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz! Oynamadığı 3 mevki kaldı

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Barış, şans bulduğu maçlarda 16 kez sağ kanatta görev yaptı. Okan Buruk'un 7 kez sol kanatta şans verdiği başarılı futbolcu, 7 defa da sol bekte mücadele etti. Okan Buruk milli oyuncuyu Avrupa'da 2-2 biten Kopenhag ve Zalgiris maçlarında da santrfor pozisyonunda sahaya sürdü. Barış Alper Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yendikleri ve 1 gol attığı maçta da sağ bekte oynadı.