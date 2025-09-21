Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

ICARDI, 137 DAKİKADA 3 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.