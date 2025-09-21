Habertürk
        Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

        Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 6. haftanın kapanış maçında 22 Eylül Pazartesi günü (yarın) Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'u mağlup ederek hem yoluna kayıpsız devam etmeyi hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt hezimetini unutturmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2025 - 11:18 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:18
        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylülk Pazartesi günü (yarın) TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.

        Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

        15 GOL ATTI, 1 GOL YEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

        İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

        Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

        EVİNDEKİ SON 20 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

        Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

        ICARDI, 137 DAKİKADA 3 GOL ATTI

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

        Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.

