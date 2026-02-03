Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın kupadaki rakibi İstanbulspor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın kupadaki rakibi İstanbulspor!

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında Galatasaray, 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:16 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:16
        1

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak.

        RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

        A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

        2

        ROTASYONA GİDEBİLİR

        Galatasaray'ın, İstanbulspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

        3

        LEROY SANE VE ARDA ÜNYAY, GÖREV ALAMAYACAK

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçı sonrası sağ ayak bileği dış yan bağları ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane, yarınki maçta görev alamayacak.

        Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da İstanbulspor karşısında oynayamayacak.

        4

        ICARDI, 1 GOL ATARSA HAGİ'NİN REKORUNU KIRACAK

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek.

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü attı.

        Söz konusu golle kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu sıralamasında zirvede bulunan Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, İstanbulspor karşısında 1 kez fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

        5

        TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi.

        6

        SON 6 MAÇTA İSTANBULSPOR'U MAĞLUP ETTİ

        Galatasaray, İstanbulspor ile oynadığı son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 26 Eylül 2004 tarihinde İstanbulspor'u 4-1 yendiği maçla başlayan süreçte, rakibiyle oynadığı 6 resmi müsabakanın tamamını kazandı.

        Galatasaray, bu maçlarda 15 kez ağları sarsarken, 3 kez golü kalesinde gördü.

        7
