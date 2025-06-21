Galatasaray'ın Lemina beklentisi: Çift haneli bonservis
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mario Lemina, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'la görüşüyor.
Galatasaray’ın tarihi 25. şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden biri olan Mario Lemina’nın talipleri artıyor.
Wolverhampton’da kadro dışı kaldıktan sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab’la görüşen Gabonlu yıldız devamında Galatasaray’a dönmüştü.
Kariyerinde yeni bir sayfa açan ve sarı-kırmızılılarla şampiyonluğa ulaşan Lemina Suudi Arabistan ekibiyle yeniden masaya oturdu.
Galatasaray ise tecrübeli orta sahanın performansından memnun.
Lemina’nın ayrılmak istemesi halinde bunun belli bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi gerekiyor.
Galatasaraylı yetkililer 11’in değişilmez oyuncusu olan Gabonlu yıldızı çift haneli bonservis bedeli altında bırakmak istemiyor.
Suudi Arabistan’daki fona dahil edilmeyen Al Shabab’ın bu rakamlara çıkıp çıkamayacağı ise şüpheli.
Al Shabab’ı geçen sezon çalıştıran Fatih Terim kulübün gelecek planları ve vizyonu arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrılma kararı almıştı.
Al Shabab kulübüyle temasların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.