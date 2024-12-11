Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda saha çalışmalarına başlayan Abdülkerim Bardakcı kafilede yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılıların İsveç kafilesi belli olurken; sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Abdülkerim Bardakçı ise kafilede yer aldı.
İşte G.Saray'ın İsveç kafilesi:
Muslera, Davinson, Kerem Demirbay, Mertens, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ziyech, Elias Jelert, Nelsson, Torreira, Abdülkerim, Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.