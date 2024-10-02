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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın RFS maçı kadrosu açıklandı: 3 eksik! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın RFS maçı kadrosu açıklandı: 3 eksik!

        Galatasaray, Riga Skola ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 15:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:33
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        Galatasaray'da 3 eksik!
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        Galatasaray'ın Rigas Skola ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.

        UEFA'ya bildirilmeyen isimler dışında kart cezalısı Fernando Muslera ve sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Hakim Ziyech kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

        Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

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