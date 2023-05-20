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Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Sivasspor'u ağırlayacak. Takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesinden elde edeceği galibiyet ile MKE Ankaragücü mücadelesinde şampiyonluk kovalayacak. Zorlu mücadele öncesinde tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken Okan Burukda ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Demir Grup Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    SAHASINDA 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    MUSLERA
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    BOEY
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    NELSSON
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    KAZIMCAN
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    TORREIRA
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    MIDTSJÖ
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    RASHICA
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    MERTENS
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    KEREM
  • Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

    ICARDI

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