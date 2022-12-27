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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sol bek krizi! Kazımcan, Emre Taşdemir ve Van Aanholt... - Galatasaray haberleri
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Galatasaray'ın sol beki revire abone

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın sakatlanması moralleri bozdu. Sarı-kırmızılılara bu yaz transfer olan genç futbolcu bu sezon ikinci kez sakatlandı. Emre Taşdemir'den sonra Kazımcan da kısa sürede iki sakatlık yaşaması sol bek bölgesindeki sakatlık kabusu da etkisini sürdürdü

Galatasaray'da sol bek krizi! Kazımcan, Emre Taşdemir ve Van Aanholt... - Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın sakatlığı ise moralleri bozdu.

İstanbulspor karşısında iyi performans sergilerken 64. dakikada sakatlanan Kazımcan Karataş'ın yan bağlarında kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada sıkı çalışan Kazımcan'ın 1 ila 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Genç futbolcu 23 Ekim'deki Alanyaspor maçının da 58. dakikasında da sakatlanmış ve Fatih Karagümrük maçında forma giyememişti. Bu mücadelede sol bekte forma sezona Rezerv Lig kadrosunda başlayan sonrasında A Takıma dahil edilen Emre Taşdemir'e emanet edilmiş ancak tecrübeli oyuncu da sakatlıktan kurtulamamıştı.

457 gün sonra Galatasaray adına sahaya çıkan ve bir de gol atarak temiz sayfa açan Emre Taşdemir Beşiktaş maçından sonra Başakşehir deplasmanında da sahaya 11'de çıksa da 23. dakikada sakatlanarak oyundan alınmak zorunda kalmıştı.

Geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçiren Emre Taşdemir, 2022'nin büyük bölümünde sakatlıklarla boğuşmuştu. Giresunspor'da sakatlığı nedeniyle 11 maçı kaçıran 27 yaşındaki futbolcu yılın üçte birlik kısmında sahalardan uzak kalmıştı.

Sivasspor mücadelesi öncesinde sarı-kırmızılıların bu bölgedeki alternatifleri ise bir süredir maça çıkamayan Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt... Okan Buruk'un bu bölgeye yabancı oyuncu kontenjanını harcamaya sıcak bakmadığı ve yerli oyuncu kullanmayı istediği biliniyor.

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