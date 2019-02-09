Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de Alanya beraberliğinin ardından evinde Trabzon’u ağırlayacak Galatasaray’da hedef galibiyet serisi yakalamak. Bordo-Mavili ekibi devirme planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim’in en çok güvendiği isim ise yeni transfer Mbaye Diagne… Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak olan Senegalli golcünün hava toplarında oldukça etkili olduğunu bilen İmparator, kanat ve beklerinden bol bol orta yapmasını istedi. Özellikle Onyekuru ve Feghouli’nin bu maçta kanattan içe kat etmek yerine iyi ortalarda Diagne’yi topla buluşturmasını isteyen Terim’in, iki bekine de aynı görevi verdiği öğrenildi.

MUSLERA DA DİAGNE’Yİ GÖRECEK

Diagne’nin güçlü fiziği ve hava hakimiyetiyle takım arkadaşlarına top indireceğini düşünen Terim’in, aut ve degajlarda da Muslera’da sürekli Diagne’yi düşünmesini istediği kaydedildi.