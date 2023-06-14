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Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışamlarında da gaza bastı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızlılar transfer hedeflerini belirledi. İşte Galatasaray'ın transfer hedefleri...

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  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon üç kulvarda yarışacak sarı-kırmızılılar iddiali bir kadro kurmanın peşinde.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Galatasaray'ın özellikle orta sahaya takviye yapması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, birçok talibi olmasına rağmen Lucas Torreira’yı takımda tutmayı planlıyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Uruguaylı futbolcunun partneri Sergio Oliveira’yı yeterli görmeyen yönetim, o bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Youri Tielemans transferinden beklediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, rotasını Leandro Paredes'e çevirdi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Geçtiğimiz sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint-Germain'e geri döndü.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Fransız ekibiyle 1 sezon sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Leandro Paredes, geçen sezon Juventus formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    28 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    SOL BEKE ANGELINO

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray bu sezonu kiralık olarak Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim'da geçiren ve sezon sonu Leipzig'e geri dönen sol kanat oyuncusu Angelino ile iletişme geçmeye hazırlanıyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Transfermarkt değeri 20 milyon euro olan Angelino bu sezon 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 8 asiste imza attı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Yıldız oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    ORTA SAHAYA BISSOUMA İDDİASI

    Galatasaray'da takviye yapılacak mevkilerin başında orta saha gelirken, sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Bu sezon Tottenham formasıyla 28 maça çıkan Yves Bissouma, gol veya asist üretemedi. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bissouma'nın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    DEMBELE BOMBASI

    Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi transferinden bağımsız olarak forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için temaslarda bulundu.

     
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Haberde, Lyon'dan ayrılan Dembele ile Galatasaray'ın dışında Premier Lig ekibi Everton ve bazı Arap kulüplerinin de bilgi topladığı aktarıldı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Moussa Dembele, o dönemde Lyon'da kalmış ve kulübü ile olan sözleşmesini tamamlamıştı.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Öte yandan Galatasaray'da santrfor arkası için de girişimler sürüyor.
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    Bu bölgeye Mertens'le rekabete girebilecek bir isim almayı hedefleyen sarı-kırmızılıların gündemine Anderson Talisca geldi.

     
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    A Spor'un iddiasına göre Galatasaray, Talisca için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. 
  • Galatasaray'ın transfer gündemi: Paredes, Angelino, Bissouma

    27 maçta 21 golle harika bir sezon geçiren Talisca'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi var. 

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