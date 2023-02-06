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Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'in 22. haftası itibariyle maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde yer alan Galatasaray, gözünü Roma'nın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'yo dikti. Büyük bir yankı uyandıran transfer iddiasıyla ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    Dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Galatasaray yolunda. Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran sarı kırmızılılar, İtalyan futbolcunun transferinde ciddi bir mesafe kaydetti. İşte, Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandıran Nicolo Zaniolo'nun hayat hikayesine ilişkin bilgiler...
  • Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    NICOLO ZANIOLO'NUN BİYOGRAFİSİ

    Massa, Toskana'da doğan Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. 2016 ara transfer döneminin son gününde Fiorentina tarafından serbest bırakılan futbolcu, daha sonra Virtus Entella'ya katıldı. Entella Primavera ekibinde birkaç ay oynadıktan sonra Zaniolo, Serie B'deki ilk profesyonel maçına 11 Mart 2017 tarihinde 3-2 yendikleri Benevento karşısında çıkarken 17 yaşındaydı 2016-17 sezonunda takımı adına toplam yedi maça çıktı.

    5 Temmuz 2017 tarihinde Inter, 1,8 milyon € bonservis ve 1,7 milyon € bonuslar karşılığında Zaniolo ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 2017-18 sezonunda ligini şampiyon bitiren genç takımda yer aldı ve 13 gol atarak Campionato Nazionale Primavera'nın en golcüsü oldu. Zaniolo, Inter'deki ilk maçına 9 Temmuz 2017 tarihinde bir hazırlık maçında çıktı. Ancak Inter'in as takımı formasıyla hiçbir resmî maça çıkmadı.
  • Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    ROMA YILLARI

    2018-19 sezonu

    Haziran 2018'de Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya katıldığı bildirildi. 25 Haziran'da sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo, 4,5 milyon € bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yenildikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı. Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının iki golünü de atarken, bir maçta iki gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu.

    2019-20 sezonu

    12 Ocak 2020 tarihinde Zaniolo, evinde 2-1 yenildikleri Juventus maçında sağ dizinden ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Haziran 2020'nin sonlarında antrenmanlara başladı. Ayrıca, daha önce aynı cerrah tarafından ameliyat edilen Roberto Mancini, Roberto Baggio ve Francesco Totti, dâhil olmak üzere hem İtalyan hem de küresel futbol camiasından destek mesajları aldı.

    5 Temmuz 2020 tarihinde Zaniolo, Serie A'da deplasmanda 2-1 yenildikleri Napoli karşısında sahalara geri döndü ve 66. dakikda oyuna dâhil oldu. Bir hafta sonra Zaniolo, deplasmanda 3-0 yendikleri Brescia karşısında sakatlık sonrası ilk golünü, ardından 22 temmuz 2020 tarihinde deplasmanda 6-1 yendikleri SPAL karşısında ikinci golünü attı.
  • Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    2021-22 sezonu

    Millî arada başka bir ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Zaniolo, 2020-21 sezonunu kapattı. Temmuz 2021'de sezon öncesinde yeni teknik direktör José Mourinho yönetimindeki takımla sahalara döndü. Zaniolo, ikinci sakatlığının ardından ilk golünü Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında Trabzonspor'a attı.

    MİLLİ TAKIM KARİYERİ

    Genç millî takım

    Zaniolo, 2018 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda finalde Portekiz'e 4-3 yenilen İtalya 19 yaş altı millî takımının kadrosunda yer aldı.

    11 Ekim 2018 tarihinde Luigi Di Biagio yönetimindeki İtalya 21 yaş altı takımı adına ilk maçına 1-0 yenildikleri Belçika karşısında çıktı.

    A millî takım

    O tarihe kadar henüz bir Serie A maçına bile çıkmamış olan futbolcu, 1 Eylül 2018 tarihinde teknik direktör Roberto Mancini tarafından UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacakları Polonya ve Portekiz maçları için ilk kez İtalya kadrosuna çağrıldı.

    İtalya formasıyla ilk maçına 23 Mart 2019 tarihinde, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin açılışında 2-0 yendikleri Finlandiya karşısında çıkarken, Marco Verratti'nin yerine oyuna dâhil oldu. 15 Ekim'de Euro 2020 elemelerinde deplasmanda 5-0 yendikleri Lihtenştayn karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı. Millî takımdaki ilk iki golünü 18 Kasım'da, İtalya'nın son Euro 2020 elemelerinde evinde 9-1 yendikleri Ermenistan karşısında atarken, aynı zamanda Ciro Immobile'nin ikinci golünün hazırlayıcısı oldu.

    7 Eylül 2020 tarihinde İtalya'nın 2020-21 UEFA Uluslar Ligi kadrosuna çağrılan futbolcu, deplasmanda 1-0 yendikleri Hollanda karşısında ikinci kez ön çapraz bağından sakatlanırken, bu kez sakatlık sol dizinde gerçekleşti ve sekiz ay sahalardan uzak kaldı
  • Galatasaray'ın transfer hedefi Nicolo Zaniolo kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

    ZANIOLO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR VE OYUN TARZI NASIL?

    1,90 m (6 ft 3 in) boyundaki Zaniolo, aynı zamanda iyi bir top sürücü olan uzun, güçlü ve hızlı bir futbolcudur. Yaratıcılığı, tekniği, çalışma hızı, enerjisi ve fizikselliği nedeniyle çok yönlüdür. Ofansif orta saha veya "trequartista" oynamış olan futbolcu, merkez orta saha, "mezzala", iki yönlü orta saha ve hatta defansif oyun kurucu olarak görev yapabilmektedir.

    Gol atma yetenekleri, takım arkadaşlarına şans oluşturma becerisi, oyunda sağladığı genişlik, uzun vuruş yeteneği ve geç koşular yapma eğilimiyle oluşturduğu hücum tehdidi nedeniyle kanatlarda da oynayabilmektedir.

    İtalya'nın ve Avrupa'nın en umut verici genç yıldız adaylarından biri olarak kabul edilmektedir

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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