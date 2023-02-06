ROMA YILLARI



2018-19 sezonu



Haziran 2018'de Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya katıldığı bildirildi. 25 Haziran'da sağlık kontrolünü başarıyla geçen Zaniolo, 4,5 milyon € bonservis bedeli ve satış gelirinin %15'i karşılığında kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Roma formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabéu'da 3-0 yenildikleri Real Madrid karşısında çıktı. Serie A'daki ilk maçı 26 Eylül 2018 tarihinde evinde 4-0 yendikleri Frosinone maçı oldu. 26 Aralık'ta Serie A'daki ilk golünü 3-1 yendikleri Sassuolo'ya attı. Sonraki yıl Porto ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 2-1 kazanan takımının iki golünü de atarken, bir maçta iki gol atan en genç İtalyan futbolcu oldu.



2019-20 sezonu



12 Ocak 2020 tarihinde Zaniolo, evinde 2-1 yenildikleri Juventus maçında sağ dizinden ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Haziran 2020'nin sonlarında antrenmanlara başladı. Ayrıca, daha önce aynı cerrah tarafından ameliyat edilen Roberto Mancini, Roberto Baggio ve Francesco Totti, dâhil olmak üzere hem İtalyan hem de küresel futbol camiasından destek mesajları aldı.



5 Temmuz 2020 tarihinde Zaniolo, Serie A'da deplasmanda 2-1 yenildikleri Napoli karşısında sahalara geri döndü ve 66. dakikda oyuna dâhil oldu. Bir hafta sonra Zaniolo, deplasmanda 3-0 yendikleri Brescia karşısında sakatlık sonrası ilk golünü, ardından 22 temmuz 2020 tarihinde deplasmanda 6-1 yendikleri SPAL karşısında ikinci golünü attı.