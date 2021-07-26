Galatasaray'ın yeni sağ beki Boey: Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu." dedi.

Fransız oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna yaptığı açıklamada, kendisine yapılan karşılama için teşekkür etti.

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim."