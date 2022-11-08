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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışına tutunan Galatasaray'da yeni hedef Ziraat Türkiye Kupası... Sarı-kırmızılılar, kupanın 4. turunda bu akşam 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u konuk edecek. Ligdeki çıkışını Türkiye Kupası'nda da sürdürmek isteyen Galatasaray, sahasında sürprize izin vermek istemiyor. İşte Galatasaray'ın Ofspor karşısındaki muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

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  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek moral kazanan Galatasaray, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 4. Tur maçında bu akşam 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Teknik direktör Okan Buruk'un, kupa maçının 11'inde Beşiktaş maçına göre birçok değişiklik yapması bekleniyor.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Kadroda rotasyona gidecek olan Buruk, Ofspor karşısında özellikle fazla forma şansı bulamayan isimlerle genç futbolculara şans verecek.

     
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    YILDIZLAR DİNLENECEK

    Okan Buruk, özellikle Beşiktaş maçında büyük efor sarf eden Icardi, Oliveira, Mertens, Boey ve Torreira gibi yıldızlarını Ofspor karşısında dinlendirecek.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    MATA 11'E DÖNÜYOR

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Juan Mata'nın da Ofspor karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Beşiktaş derbisinde forma giymeyen İspanyol yıldız, kupada sarı-kırmızılıların en büyük silahlarınan biri olacak.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    KALEDE FORMA KOCUK'UN

    Sarı-kırmızılıların hocası, kalede de değişikliğe gidecek. Tecrübeli file bekçisi Muslera, Ofspor karşısında kalesini Okan Kocuk'a devredecek.
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    MUHTEMEL 11

    Okan Kocuk
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Dubois
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Emin
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Abdülkerim
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Kazımcan
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Yunus Akgün
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Midtsjö
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Mata
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Kerem
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Hamza Akman

     
  • Galatasaray'ın Yeşilyurt DÇ Ofspor maçı muhtemel 11'i | Ziraat Türkiye Kupası

    Seferovic

     

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