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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor Nelsson'a son olarak İtalyan devi Milan talip oldu.

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  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    Galatasaray'ın yıldızları Icardi, Torreira ve Zaniolo'ya kancayı takan İtalyan devi Milan, bu kez de Victor Nelsson'u gündemine aldı.
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    İtalyan devinin teknik sorumlusu Paolo Maldini, sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla transferin gözdesi haline gelen Danimarkalı stoper için harekete geçmeye hazırlanıyor.
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

    İtalyan basınında yer alan haberde; 24 yaşındaki yıldızın transferine ilişkin şu ifadelere yer verildi: 
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    "Bu sezon Galatasaray'da 22 lig maçına çıkan 24 yaşındaki Nelsson, sezon başında Sevilla'ya gidiyordu ancak taraflar bonservis bedelinde anlaşamadı. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    G.Saray'da gösterdiği performansla da çok ilgi çekiyor. Milan da bu takımlardan biri... Galatasaray, Danimarkalı için 25 milyon euro serbest kalma bedeli belirlemiş durumda"
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    Yaz aylarında sarı-kırmızılıların kapısını çalmayı planlayan Milan'ın, Tomori ve Kalulu'dan birini satıp, Nelsson transferine kaynak yaratmak istediği belirtildi.
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    4 KULÜP DAHA PUSUDA

    Öte yandan haberde; Nelsson'a Milan dışında 4 kulübün daha talip olduğu ifade edildi. İtalyan ekipleri Atalanta, Fiorentina ve Sampdoria'nın yanı sıra, sezon başında hedefine ulaşamayan İspanyol ekibi Sevilla da G.Saray'ın yıldızıyla ciddi şekilde ilgileniyor.
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    2021-2022 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro'ya yükseldi. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

    Galatasaray'da bu sezon lig ve kupa dahil 24 maça çıkan Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a Milan kancası!

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