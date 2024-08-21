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        Galatasaray, Ismail Jakobs için resmi teklifte bulundu

        Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismail Jakobs için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuyu kadrosuna katmak amacıyla resmi bir teklif yaptı! İşte son dakika transfer haberinin detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:16
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        Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Sarı-kırmızılılar, Monaco forması giyen Ismail Jakobs için kiralama teklifi sundu. Bu teklif, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunu içeriyor.

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        Teklifin detaylarına göre, Galatasaray, Jakobs’u 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

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        Şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olarak belirlendi. Oyuncunun kalıcı transferi sezon sonu gerçekleşirse Monaco'ya 2 milyon Euro daha başarı bonusu ödenecek.

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        Ismail Jakobs kimdir?

        Ismail Jakobs, futbol kariyerine Almanya’nın Köln kentinde başladı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra, orta saha sol ve sol kanat bölgelerinde de görev alabilen çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor. Senegalli futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak belirlenmiş.

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        Jakobs’un mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar Monaco ile devam ediyor. 19 kez Senegal Milli Takım forması giyen Ismail Jakobs, kulüp kariyerinde 223 maçta 11 gol ve 17 asist yaptı.

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