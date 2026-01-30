Habertürk
        Galatasaray - Juventus maçının tarihi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Juventus maçının tarihi belli oldu!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan devi Juventus ile eşleşti. İlk maç 17 Şubat Salı günü İstanbul'da, rövanş ise 25 Şubat Çarşamba Torino'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 30.01.2026 - 20:07
        G.Saray-Juventus maçının tarihi belli oldu!
        Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

        Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

        17 Şubat Salı:

        20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

        23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

        23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

        18 Şubat Çarşamba:

        20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

        23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

        23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

        23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

        Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

        24 Şubat Salı:

        20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

        23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

        23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

        25 Şubat Çarşamba:

        20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

        23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

        23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

